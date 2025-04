Monica Setta sull’imitazione a GialappaShow ‘I miei legali hanno scritto a Tv 8’

Monica Setta ha confermato all’ANSA il ritorno in prima serata, a giugno e luglio, di Storie di donne al bivio, trasmissione rivelazione di Rai 2. Dopo una stagione definita da lei stessa “record”, il programma si prepara a tornare con nuovi racconti e testimonianze femminili.La ricetta vincente di Setta“Ingredienti semplici, a chilometro zero, cioè poco costosi ma di qualità”, spiega la conduttrice, sottolineando come la qualità dei contenuti e una gestione oculata delle risorse abbiano premiato il format. “Mi avevano proposto la prima serata già a inizio 2025 dopo gli ottimi risultati delle prime quattro andate in onda tra l’estate e Natale, che hanno avuto una media del 7 per cento. Ma da buona artigiana aspetto sempre che la torta sia ben cotta prima di tirarla fuori dal forno” – ha detto con ironia. Notizieaudaci.it - Monica Setta sull’imitazione a GialappaShow: ‘I miei legali hanno scritto a Tv 8’ Leggi su Notizieaudaci.it La giornalistaha confermato all’ANSA il ritorno in prima serata, a giugno e luglio, di Storie di donne al bivio, trasmissione rivelazione di Rai 2. Dopo una stagione definita da lei stessa “record”, il programma si prepara a tornare con nuovi racconti e testimonianze femminili.La ricetta vincente di“Ingredienti semplici, a chilometro zero, cioè poco costosi ma di qualità”, spiega la conduttrice, sottolineando come la qualità dei contenuti e una gestione oculata delle risorse abbiano premiato il format. “Mi avevano proposto la prima serata già a inizio 2025 dopo gli ottimi risultati delle prime quattro andate in onda tra l’estate e Natale, cheavuto una media del 7 per cento. Ma da buona artigiana aspetto sempre che la torta sia ben cotta prima di tirarla fuori dal forno” – ha detto con ironia.

Potrebbe interessarti anche:

Monica Setta torna in prima serata e apre le porte anche agli uomini. E sull'imitazione della Gialappa's...

La giornalista e conduttrice Rai Monica Setta non si ferma neanche d'estate. Il suo Storie di donne al bivio, importante successo del palinsesto di Rai2 sia in seconda serata sia il sabato ...

Monica Setta, promosso il suo programma. E sull’imitazione a Gialappa Show intervengono i legali

Monica Setta può festeggiare: il suo Storie di donne al bivio piace e convince e per questo la Rai ha deciso di continuare a mandarlo in onda anche durante la bella stagione. Una soddisfazione per ...

Monica Setta sull’imitazione a Gialappa Show: “Per molti è body shaming, i miei legali hanno chiesto di evitare deriva social”

La conduttrice annuncia: "Storie di donne al bivio torna a giugno e a luglio in prima serata. Ormai lo sport nazionale è fare la mia imitazione e mi fa anche piacere perché è un omaggio al successo ...

Monica Setta sull'imitazione a Gialappa Show: "Per molti è body shaming, i miei legali hanno chiesto di evitare deriva social". Monica Setta, promosso il suo programma. E sull’imitazione a Gialappa Show intervengono i legali. "Vi prego, non fatemela sentire più": la richiesta dei vertici Rai per fermare l'imitazione di Monica Setta a Belve. Monica Setta sull’imitazione a GialappaShow: ‘I miei legali hanno scritto a Tv 8’. Monica Setta commenta la sua imitazione a Gialappa Show. Monica Setta promosso il suo programma E sull’imitazione a Gialappa Show intervengono i legali. Ne parlano su altre fonti