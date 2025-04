Commisso su Kean Speriamo rimanga alla Fiorentina Io gli ho dato questo consiglio per l’estate

Commisso, presidente della Fiorentina, ha voluto parlare di mercato: «Kean sta molto bene a Firenze. Sul futuro.». Le dichiarazioni A La Domenica Sportiva su Rai2, Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su Moise Kean. Commisso – «Speriamo che voglia restare visto che sta molto bene a Firenze. Un consiglio per lui? Io sono 50 anni che sto . Calcionews24.com - Commisso su Kean: «Speriamo rimanga alla Fiorentina. Io gli ho dato questo consiglio per l’estate» Leggi su Calcionews24.com , presidente della, ha voluto parlare di mercato: «sta molto bene a Firenze. Sul futuro.». Le dichiarazioni A La Domenica Sportiva su Rai2, Rocco, presidente della, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su Moise– «che voglia restare visto che sta molto bene a Firenze. Unper lui? Io sono 50 anni che sto .

