Cassano durissimo Italia Non c’è un campione escluso quel giocatore Mentre Barella…

Cassano non ha peli sulla lingua, ecco cosa dice l’ex Inter sulla nazionale Italiana, le dichiarazioni sullo stato di salute degli azzurri Intervenuto sul suo podcast Twitch a Viva El Futbol, l’ex giocatore dell’Inter Antonio Cassano ha parlato della nazionale Italiana citando numerosi atleti azzurri della nostra Serie A e non solo. Un passaggio: Cassano – «escluso il portiere, non c’è un campione tra gli Italiani. Donnarumma è uno dei primi 3 al mondo, gli altri sono poca cosa. Le altre Nazionali hanno determinati tipi di giocatori, come la Norvegia che affronteremo e che qualche coglione dice che la Norvegia non è buona. Odegaard è fortissimo e gioca nell’Arsenal, Sorloth gioca nell’Atletico. Noi non abbiamo giocatori così, non abbiamo il 10, non abbiamo il centravanti. Internews24.com - Cassano durissimo: «Italia? Non c’è un campione escluso quel giocatore. Mentre Barella…» Leggi su Internews24.com di RedazioneAntonionon ha peli sulla lingua, ecco cosa dice l’ex Inter sulla nazionalena, le dichiarazioni sullo stato di salute degli azzurri Intervenuto sul suo podcast Twitch a Viva El Futbol, l’exdell’Inter Antonioha parlato della nazionalena citando numerosi atleti azzurri della nostra Serie A e non solo. Un passaggio:– «il portiere, non c’è untra glini. Donnarumma è uno dei primi 3 al mondo, gli altri sono poca cosa. Le altre Nazionali hanno determinati tipi di giocatori, come la Norvegia che affronteremo e che qualche coglione dice che la Norvegia non è buona. Odegaard è fortissimo e gioca nell’Arsenal, Sorloth gioca nell’Atletico. Noi non abbiamo giocatori così, non abbiamo il 10, non abbiamo il centravanti.

Potrebbe interessarti anche:

Cassano durissimo: «Italia? Non c’è un talento escluso quel giocatore. Mentre Barella…»

di RedazioneAntonio Cassano non ha peli sulla lingua, ecco cosa dice l’ex Inter sulla nazionale italiana, le dichiarazioni sullo stato di salute degli azzurri Intervenuto sul suo podcast Twitch a ...

Pallamano, FInals Coppa Italia: Erice e Salerno vincono nel femminile, Conversano e Cassano Magnano nel maschile

La prima giornata delle Finals 2025 di Coppa Italia di pallamano vede il successo delle ‘big’. Nel femminile, la vittoria è per AC Life Style Erice e Jomi Salerno, mentre nel maschile hanno successo ...

Pallamano, Coppa Italia 2025: trionfo per Cassano Magnago ed Erice

La Coppa Italia 2025 di pallamano è giunta al termine. Il torneo maschile ha visto il trionfo di Cassano Magnano, mentre nel femminile si è imposta l’AC Life Style Erice. Le Finals sono andate in ...

Cassano durissimo: "Mi sono rotto di aspettare Joao Felix. Basta con Leao, è un mezzo giocatore". Milan, Cassano attacco durissimo a Leao. E su Joao Felix…. Cassano lancia una bordata a Leao, l'attacco è durissimo: "De Ketelaere è dieci volte più forte di lui". Milan, “Non è Maldini”: lo sfogo dell’ex difensore, poi la bordata alla dirigenza!. Cassano senza freni su Leao: "Indegno, giocatore farlocco, si deve vergognare". Leao lo sistema. Cassano pagliaccio, Leao durissimo dopo l'attacco in tv: "Fa il fenomeno". Ne parlano su altre fonti

Lo riporta fcinter1908.it: Cassano: “Italia? Solo Donnarumma. Barella-Tonali poca roba. E qualche coglione dice che…” - Intervenuto su Twitch a Viva El Futbol, Antonio Cassano è tornato a parlare di Nazionale: il suo punto di vista ...

Riporta areanapoli.it: Cassano: "Giocatore fantascientifico, un fenomeno vero. In Italia non c'è uno così" - "Musiala è il più forte della Germania, ma mancavano Wirtz e Havertz che sono il secondo e il terzo più forte. Sui nostri apriti cielo. Musiala fantascientifico, un fenomeno vero, in Italia non ...

Scrive msn.com: Cassano: "Giocatore fantascientifico, un fenomeno vero. In Italia non c'è uno così" - Antonio Cassano è sempre molto schietto nei suoi ... Musiala fantascientifico, un fenomeno vero, in Italia non si trova gente così. Il gap è clamoroso come ritmo, calcio, proposta, la Germania ...