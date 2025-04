Secoloditalia.it - Mattarella firma la legge Morandi, ma avverte: “Rischio discriminazioni”. Conte e Bonelli fanno gli sciacalli

Il presidente della Repubblica, Sergio, ha promulgato lache prevede “benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale”, la cosiddetta, in relazione al crollo del Ponte, «riscontrando nella decisione del Parlamento una significativa manifestazione di solidarietà nei confronti della sofferenza dei familiari di vittime di eventi drammatici». Tuttavia il Capo dello Stato ha segnalato «taluni punti che non appaiono in linea con principi e norme della Costituzione». Pertanto ha rivolto in una lettera «al Parlamento e al Governo l’invito a considerare con attenzione i predetti rilievi e a valutare interventi integrativi e correttivi».chiede a Parlamento e governo correttivi allaLaè stata approvata all’unanimità, ciononostante Angeloe Giuseppehanno ritenuto di usare le parole dicontro governo e maggioranza, con toni che lasciano sbalorditi per la gravità delle accuse e la profonda malafede: hanno accusato rispettivamente la destra di «crudeltà» e «incultura», con particolare riferimento a un passaggio in cui si parla di figli di «coniugi», che implica, secondo il Capo dello Stato, undi discriminazione nei confronti dei figli di coppie non sposate.