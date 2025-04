Violenze a Busto Arsizio Varese e Padova

Busto Arsizio, in provincia di Varese. L'incubo di una ragazzina di 14 anni, di origini peruviane, è cominciato l'altra sera quando i due verso le otto hanno imboccato a piedi una strada alla periferia della città. Lui, 21 anni, l'ha aggredita, picchiata e violentata, tra sterpaglie e macerie. La residente di una delle case vicine, ha sentito le grida disperate della ragazzina e ha dato l'allarme. I primi ad arrivare sul posto sono stati gli agenti della polizia municipale che hanno dovuto lottare con l'aggressore prima di riuscire a immobilizzarlo. Lo stupratore, nordafricano e residente a Rozzano nell'hinterland Milanese, è stato arrestato. È accusato di violenza sessuale aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Tgcom24.mediaset.it - Violenze a Busto Arsizio (Varese) e Padova Leggi su Tgcom24.mediaset.it Un nuovo amico conosciuto via Internet, l'appuntamento per vedersi e fare un giro insieme a spasso per, in provincia di. L'incubo di una ragazzina di 14 anni, di origini peruviane, è cominciato l'altra sera quando i due verso le otto hanno imboccato a piedi una strada alla periferia della città. Lui, 21 anni, l'ha aggredita, picchiata e violentata, tra sterpaglie e macerie. La residente di una delle case vicine, ha sentito le grida disperate della ragazzina e ha dato l'allarme. I primi ad arrivare sul posto sono stati gli agenti della polizia municipale che hanno dovuto lottare con l'aggressore prima di riuscire a immobilizzarlo. Lo stupratore, nordafricano e residente a Rozzano nell'hinterland Milanese, è stato arrestato. È accusato di violenza sessuale aggravata e resistenza a pubblico ufficiale.

