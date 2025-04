Dazi gli Usa gelano l’Ue respinta la proposta per annullare le tariffe sull’auto

Dazi, probabilmente rimarrà delusa. Tra Ue e Usa i progressi nelle trattative sono stati pochissimi, tanto che i funzionari statunitensi hanno fatto sapere che la maggior parte dei Dazi sull’Ue non verranno rimossi. Almeno non subito.Secondo quanto riporta Bloomberg, gli Stati Uniti avrebbero già respinto una proposta di Bruxelles, quella riguardante la rimozione di tutte le tariffe sui beni industriali, tra cui anche le auto. Washington, comunque, avrebbe suggerito di compensare alcuni Dazi con un aumento degli investimenti e delle esportazioni.Sui Dazi ancora distanze tra Ue e UsaIeri si sono tenuti gli incontri del commissario Ue al Commercio, Maros Sefcovic, con i rappresentanti dell’amministrazione Usa, durante i quali Bruxelles ha proposto “di lavorare per ottenere tariffe reciproche zero per zero per tutti i beni industriali, comprese le automobili”. Lanotiziagiornale.it - Dazi, gli Usa gelano l’Ue: respinta la proposta per annullare le tariffe sull’auto Leggi su Lanotiziagiornale.it Se Giorgia Meloni sperava di andare a Washington e trovarsi la strada spianata nella trattativa sui, probabilmente rimarrà delusa. Tra Ue e Usa i progressi nelle trattative sono stati pochissimi, tanto che i funzionari statunitensi hanno fatto sapere che la maggior parte deisulnon verranno rimossi. Almeno non subito.Secondo quanto riporta Bloomberg, gli Stati Uniti avrebbero già respinto unadi Bruxelles, quella riguardante la rimozione di tutte lesui beni industriali, tra cui anche le auto. Washington, comunque, avrebbe suggerito di compensare alcunicon un aumento degli investimenti e delle esportazioni.Suiancora distanze tra Ue e UsaIeri si sono tenuti gli incontri del commissario Ue al Commercio, Maros Sefcovic, con i rappresentanti dell’amministrazione Usa, durante i quali Bruxelles ha proposto “di lavorare per ottenerereciproche zero per zero per tutti i beni industriali, comprese le automobili”.

Potrebbe interessarti anche:

Governo Meloni, il sondaggio: giudizio negativo dal 59% (+4%) degli italiani, per il 36% sui dazi l'Italia dovrebbe mediare tra Usa e Ue

Per il 36% il lavoro è positivo. Il 5% ha risposto "non lo so". Altri temi sui quali sono stati interrogati gli italiani sono i dazi Un sondaggio di YouTrend certifica che il giudizio degli ...

Cina: aumenta dazi aggiuntivi a 84% su import USA dopo incremento dazi USA

La Cina alzera’ i dazi aggiuntivi sui prodotti importati dagli Stati Uniti all’84%, a partire dalle 12:01 di domani, ha annunciato oggi la Commissione per i dazi doganali del Consiglio di Stato. ...

Dazi all'Italia, la vendetta Usa per la web tax e la critica al settore farmaceutico «imprevedibile nei rimborsi»

Lo ha sventolato davanti a tutto il mondo e ha consigliato di leggerlo. Ma l?analisi citata da Donald Trump il 2 aprile mentre annunciava le tariffe contro praticamente tutti i Paesi del mondo...

Dazi, gli Usa gelano l’Ue: respinta la proposta per annullare le tariffe sull’auto. “Mercati emergenti e più import dagli Usa”: il piano di Tajani per rispondere ai dazi di Trump. Euforia da riarmo sulle Borse europee, ma i dazi gelano Wall Street. I dazi gelano le Borse, Trump tratta (e sente Trudeau): un mese in più a Canada e Messico. La Ue rinvia le tariffe anti Usa, due settimane in più per trattare. I dazi Usa gelano l’economia mondiale: per l’Italia Pil in frenata allo 0,7%. Ne parlano su altre fonti