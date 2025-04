Made in Italy anche le Marche nella giornata dedicata

giornata nazionale del 'Made in Italy', istituita su impulso del Ministro Urso per celebrare l'anniversario della nascita di Leonardo da Vinci il 15 aprile e destinata alla promozione delle principali realtà creative italiane, si sono tenute oggi a Roma, presso la sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, iniziative e confronti istituzionali in presenza di rappresentanti di enti pubblici, università, scuole e imprese.La presenza delle Marche a RomaIn qualità di delegato dal presidente della Conferenza Stato, Regioni e Province AutonomeMassimiliano Fedriga a rappresentare tutte le Regioni e in veste di coordinatore della Commissione Sviluppo economico è intervenuto l'assessore alle Attività produttive Andrea Maria Antonini che, nel corso di un convegno alla presenza del sottosegretario di Stato per il ministero Economia e Finanze On.

