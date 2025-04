Internews24.com - Inter Bayern Monaco, Inzaghi svela il retroscena: ecco cosa ha fatto a fine allenamento

di Redazione, Simoneildirettamente da Appiano Gentile,è solito fare asi avvicina. La speranza, naturalmente, in casa dei meneghini è di archiviare la pratica tedesca entro i novanta minuti. Eppure, non ce ne vogliano i fan più scaramantici, anche in caso di rigori i nerazzurri non si faranno trovare impreparati. Ne ha parlato così il mister nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League. Vediamo come ha risposto l’ex Lazio ad una domanda specifica rivolta da un giornalista sull’argomento.SE PROVIAMO I RIGORI A– «Quello sempre, abbiamo una gara di andata e ritorno, una gara secca prima di una semifinale. Con 5 cambi si battono sempre, con ancora più attenzione nel batterli a quelli che inizialmente non cominciano la gara».