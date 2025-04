Le parole toccanti di Randy Orton sull’infortunio di Kevin Owens Il mio cuore si spezza per Kevin

Kevin Owens sta cercando un secondo parere per il suo infortunio al collo.Il veterano del wrestling ha annunciato che si prenderà una pausa dalla competizione attiva a causa di un infortunio al collo durante la puntata di SmackDown del 4 aprile. Owens ha anche dovuto rinunciare al suo match di WrestleMania contro l’ex compagno di coppia Randy Orton.“The Viper” ha parlato dell’infortunio di Owens in una nuova intervista con Complex, sottolineando che KO sta pagando il prezzo per aver messo il suo corpo in gioco per intrattenere il pubblico:“A essere sincero, mi si spezza il cuore per Kevin. Prima di tutto, odio che debba affrontare una cosa del genere. Più del percorso fisico che dovrà affrontare per guarire, sarà un viaggio mentale. Il suo corpo ha già sopportato tanto, e ora ne sta pagando il prezzo, proprio come ha detto sul ring l’altro giorno. Zonawrestling.net - Le parole toccanti di Randy Orton sull’infortunio di Kevin Owens:“Il mio cuore si spezza per Kevin” Leggi su Zonawrestling.net sta cercando un secondo parere per il suo infortunio al collo.Il veterano del wrestling ha annunciato che si prenderà una pausa dalla competizione attiva a causa di un infortunio al collo durante la puntata di SmackDown del 4 aprile.ha anche dovuto rinunciare al suo match di WrestleMania contro l’ex compagno di coppia.“The Viper” ha parlato dell’infortunio diin una nuova intervista con Complex, sottolineando che KO sta pagando il prezzo per aver messo il suo corpo in gioco per intrattenere il pubblico:“A essere sincero, mi siilper. Prima di tutto, odio che debba affrontare una cosa del genere. Più del percorso fisico che dovrà affrontare per guarire, sarà un viaggio mentale. Il suo corpo ha già sopportato tanto, e ora ne sta pagando il prezzo, proprio come ha detto sul ring l’altro giorno.

