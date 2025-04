Mistero al Grand Hotel di Rimini sparita collana di brillanti da diverse migliaia di euro

Rimini, 16 aprile 2025 – Un colpo apparentemente senza piste. Senza indizi. Avvolto nel Mistero. Un Mistero che come in un film di Diabolik aleggia ora sopra i pinnacoli e le cupole del Grand Hotel di Rimini, da cui proprio ieri sarebbe stata asportata una collana di brillanti da una camera di un ospite. L’allarme per il presunto furto è stata lanciata infatti dalla stessa proprietaria della collana, ritenuta del valore di alcune migliaia di euro. La donna, secondo quanto riferito dalla stessa ai carabinieri, era uscita in mattinata dalla propria stanza, lasciando in camera su un comodino il collier da migliaia di euro. Al suo ritorno, poco dopo l’ora di pranzo, però l’ospite si sarebbe trovata davanti alla bruttissima sorpresa: la collana era sparita. Secondo le primissime ricostruzioni l’ospite aveva nella stanza, dislocata nella dépendance dell’Hotel di lusso, una cassaforte dentro cui però non era stata riposta la collana in questione. Ilrestodelcarlino.it - Mistero al Grand Hotel di Rimini: sparita collana di brillanti da diverse migliaia di euro Leggi su Ilrestodelcarlino.it , 16 aprile 2025 – Un colpo apparentemente senza piste. Senza indizi. Avvolto nel. Unche come in un film di Diabolik aleggia ora sopra i pinnacoli e le cupole deldi, da cui proprio ieri sarebbe stata asportata unadida una camera di un ospite. L’allarme per il presunto furto è stata lanciata infatti dalla stessa proprietaria della, ritenuta del valore di alcunedi. La donna, secondo quanto riferito dalla stessa ai carabinieri, era uscita in mattinata dalla propria stanza, lasciando in camera su un comodino il collier dadi. Al suo ritorno, poco dopo l’ora di pranzo, però l’ospite si sarebbe trovata davanti alla bruttissima sorpresa: laera. Secondo le primissime ricostruzioni l’ospite aveva nella stanza, dislocata nella dépendance dell’di lusso, una cassaforte dentro cui però non era stata riposta lain questione.

Potrebbe interessarti anche:

Festival dei sogni 2025 al grand hotel des anglais: benessere, ospitalità e grandi eventi in concomitanza con il festival della canzone italiana

INAUGURAZIONE CON ANNA FALCHI L’inaugurazione ufficiale del Festival dei Sogni 2025 si terrà lunedì 10 febbraio alle ore 16 presso il Grand Hotel des Anglais. L'evento sarà inaugurato da Anna ...

Risate al Teatro Totò con Lanzuise e Turco per “Grand Hotel The Mast – Suite per due”

Da venerdì 14 al 23 marzo al Teatro Totò lo spettacolo Grand Hotel The Mast – Suite per due”, scritto e interpretato da Marco Lanzuise insieme a Salvatore Turco. Napoli si prepara ad accogliere una ...

In un ex grand hotel si stagionano tra i migliori prosciutti d'Italia, prodotti da un piccolo salumificio di montagna

Tante storie si intrecciano nelle cantine di stagionatura dei prosciutti Marchisio. Quella di Lurisia, famosa per la sua acqua: acqua miracolosa secondo una leggenda locale di inizio Novecento, ...

Mistero al Grand Hotel di Rimini: sparita collana di brillanti da diverse migliaia di euro. Simona Ventura e Giovanni Terzi sposi, la foto del giorno dopo: «Per sempre amore mio». Le mani intrecciate co. Marco Pantani: i forensi fatti entrare … per ultimi nella camera dell’hotel a Rimini. Ugo Tognazzi inedito. Al via la mostra di Rimini. Ischia: Giovanni Terzi apre la rassegna letteraria con la neo sposa Simona Ventura. Furto al Grand Hotel di Rimini. Ne parlano su altre fonti

Scrive altarimini.it: Furto al Grand Hotel di Rimini: sparisce una collana da una camera - Furto al Grand Hotel di Rimini: rubata una collana da migliaia di euro a turisti stranieri Nelle ore scorse si è registrato un furto al Grand Hotel di Rimini: a sparire, dalla camera di turisti di ...

Secondo chiamamicitta.it: Rimini, furto di lusso al Grand Hotel: trafugata collana d’oro a turista - Un collier d’oro del valore di qualche migliaia di euro è stato rubato questa mattina nelle stanze della depandance del Grand Hotel di Rimini. La vittima è una turista in vacanza nella città romagnola ...

msn.com comunica: Incubo attentati al Grand Hotel, a Rimini 400 ebrei per la Pesach: blindati l’albergo e piazzale Fellini - Massime misure di sicurezza a Marina centro. La questora Abbate: “Abbiamo ottenuto i rinforzi da Roma. Ci aiuteranno anche a presidiare i luoghi della movida e i principali eventi del weekend di Pasqu ...