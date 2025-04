OM President Longoria rompe il silenzio Capisco la rabbia

Presidente Pablo Longoria ha emesso un grido di raccolta sia ai fan che al personale, sollecitando l’unità di fronte alla crescente pressione – e chiarire che non ci saranno capri espiatori.In una sincera dichiarazione pubblicata attraverso i suoi canali di social media, Longoria ha affrontato le attuali lotte del club e ha invitato l’intera comunità OM a concentrarsi sul compito immediato a venire: battere Montpellier.“Non sono qualcuno che di solito parla durante i periodi di tensione,“Inizia Longoria.”Ma questo sembra il momento giusto per farlo, chiaramente e apertamente. Non siamo qui per assegnare la colpa o la speculazione del carburante. Justcalcio.com - OM President Longoria rompe il silenzio: “Capisco la rabbia Leggi su Justcalcio.com 2025-04-15 15:19:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da varie testate giornalistiche online:TransferMarketWeb.comOlimpique Marsigliae Pabloha emesso un grido di raccolta sia ai fan che al personale, sollecitando l’unità di fronte alla crescente pressione – e chiarire che non ci saranno capri espiatori.In una sincera dichiarazione pubblicata attraverso i suoi canali di social media,ha affrontato le attuali lotte del club e ha invitato l’intera comunità OM a concentrarsi sul compito immediato a venire: battere Montpellier.“Non sono qualcuno che di solito parla durante i periodi di tensione,“Inizia.”Ma questo sembra il momento giusto per farlo, chiaramente e apertamente. Non siamo qui per assegnare la colpa o la speculazione del carburante.

Potrebbe interessarti anche:

Marsiglia, dietrofront di Longoria? Il presidente dell’OM su Pogba: «Ecco cosa comporterebbe»

Il presidente del Marsiglia Pablo Longoria smentisce l’eventuale possibilità di un arrivo di Paul Pogba a parametro zero Torna a parlare di Paul Pogba il Presidente dell’Olympique Marsiglia Pablo ...

De Zerbi: “Io al Milan? Ecco cosa vi rispondo”. Sul caos in casa OM aggiunge …

Roberto De Zerbi, nella conferenza stampa a due giorni da Olympique Marsiglia-Tolosa di Ligue 1, smentisce contatti con il Milan. Le parole

Il look audace di Eva Longoria per il suo tour promozionale

Scopri come Eva Longoria ha scelto un abito rosso per esprimere potere e femminilità. Leggi tutto Eva Longoria incanta con un bodycon dress rosso fuoco a Good Morning America su Donne Magazine.

informazione.it riferisce: Marsiglia, dietrofront di Longoria? Il presidente dell’OM su Pogba: «Ecco cosa comporterebbe» - Il presidente del Marsiglia Pablo Longoria smentisce l’eventuale possibilità di un arrivo di Paul Pogba a parametro zero Torna a parlare di Paul Pogba il Presidente dell’Olympique Marsiglia ...

Segnala informazione.it: Marsiglia, dietrofront di Longoria? Il presidente dell’OM su Pogba: «Ecco cosa comporterebbe» - Il presidente del Marsiglia Pablo Longoria smentisce l’eventuale possibilità di un arrivo di Paul Pogba a parametro zero Torna a parlare di Paul… Leggi ...