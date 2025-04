LIVE Nuoto Campionati Italiani 2025 in DIRETTA Sara Curtis cancella Federica Pellegrini nei 100 Pass mondiale per Franceschi e Gastaldi

DIRETTA LIVE19.32: Nuovo record italiano di società per il Centro Sportivo Esercito che vince con 3’32”11 la staffetta 4×100 mista uomini (Bacico, Pinzuti, Burdisso, Zazzeri), argento per le Fiamme Oro con 3’34”80, terze le Fiamme Gialle con 3’35”6919.27: Heaven Due ssd vince la prima serie della 4×100 mista uomini con 3’41”9019.13: Simona Quadarella vince con 16’03”77 il titolo tricolore dei 1500 stile davanti a Ginevra Taddeucci che chiude con 16’09”81, terza Noemi CeSarano con 16’22”9619.10: Ai 1200 Quadarella, Taddeucci, CeSarano19.07: Ai 900 Quadarella, Taddeucci, CeSarano19.03: Ai 600 Quadarella, Taddeucci, Giannelli19.00: Ai 300 Quadarella, Taddeucci, Giannelli18.56: Queste le protagoniste della serie veloce dei 1500 stile libero donne. Fari puntati su Simona Quadarella:0 ITA RIMOLDI Rebecca Circolo Canottieri Aniene 2006 16’36. Oasport.it - LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2025 in DIRETTA: Sara Curtis cancella Federica Pellegrini nei 100! Pass mondiale per Franceschi e Gastaldi! Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.32: Nuovo record italiano di società per il Centro Sportivo Esercito che vince con 3’32”11 la staffetta 4×100 mista uomini (Bacico, Pinzuti, Burdisso, Zazzeri), argento per le Fiamme Oro con 3’34”80, terze le Fiamme Gialle con 3’35”6919.27: Heaven Due ssd vince la prima serie della 4×100 mista uomini con 3’41”9019.13: Simona Quadarella vince con 16’03”77 il titolo tricolore dei 1500 stile davanti a Ginevra Taddeucci che chiude con 16’09”81, terza Noemi Ceno con 16’22”9619.10: Ai 1200 Quadarella, Taddeucci, Ceno19.07: Ai 900 Quadarella, Taddeucci, Ceno19.03: Ai 600 Quadarella, Taddeucci, Giannelli19.00: Ai 300 Quadarella, Taddeucci, Giannelli18.56: Queste le protagoniste della serie veloce dei 1500 stile libero donne. Fari puntati su Simona Quadarella:0 ITA RIMOLDI Rebecca Circolo Canottieri Aniene 2006 16’36.

