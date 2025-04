Deborah De Luca infiamma Arenile di Bagnoli con il suo set suoni techno contaminazioni hard pop e tech urban

Deborah De Luca arriva all'Arenile di Bagnoli. Un grande evento in programma domenica 4 maggio, con un lungo pomeriggio di musica, dalle 15.00 alle 24.00, e con i dj che prepareranno il pubblico all'arrivo della regina della consolle.

Deborah De Luca infiamma l’Arenile di Bagnoli con il suo set

All’Arenile di Bagnoli, Deborah De Luca porterà i suoni che incrociano techno, contaminazioni hard pop e tech urban raccolti nel suo album ‘Hard Pop Vol.2’ La dj e producer superstar internazionale ...

