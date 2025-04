Infiltrazioni d acqua nel poliambulatorio del Sant Orsola FOTO

acqua. È la scena a cui si sono trovati davanti i pazienti del Policlinico Sant’Orsola che martedì mattina si sono recati nel poliambulatorio di via Albertoni, e. Bolognatoday.it - Infiltrazioni d'acqua nel poliambulatorio del Sant'Orsola | FOTO Leggi su Bolognatoday.it Nastri rossi e bianchi che recintano le sedie, cestini della spazzatura usati per raccogliere le gocce e pannelli dei soffitti zuppi d’. È la scena a cui si sono trovati davanti i pazienti del Policlinicoche martedì mattina si sono recati neldi via Albertoni, e.

