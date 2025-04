Arezzo disabile aggredita e rapinata in casa per 60 euro

aggredita in casa, buttata giù dalla carrozzina e legata. E' accaduto a Barbara Minnucci, disabile dell'Aretino, che ha vissuto momenti di terrore finché non è riuscita a chiedere aiuto. "Si sono accaniti su di me per 60 euro", racconta ancora sotto shock. Tgcom24.mediaset.it - Arezzo, disabile aggredita e rapinata in casa per 60 euro Leggi su Tgcom24.mediaset.it In pieno giornoin, buttata giù dalla carrozzina e legata. E' accaduto a Barbara Minnucci,dell'Aretino, che ha vissuto momenti di terrore finché non è riuscita a chiedere aiuto. "Si sono accaniti su di me per 60", racconta ancora sotto shock.

Invalida aggredita e rapinata in casa. Legata sulla sedia a rotelle e picchiata per 60 euro. Terrore ad Arezzo per una donna in carrozzina, legata e rapinata in casa: “Taci o ti ammazziamo”. Donna aggredita e legata in casa per derubarla: drammatico caso a Palazzo del Pero. Arezzo, donna in sedia a rotelle rapinata in casa: legata e picchiata per 60 euro. Barbara rapinata in carrozzella: "Ero in casa, quei due mi hanno aggredita, minacciata e preso anche una fede nuziale". Invalida aggredita e rapinata in casa Legata sulla sedia a rotelle e picchiata per 60 euro. Ne parlano su altre fonti

