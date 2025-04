Brindisireport.it - Addio ad Antonio Pugliese: testimone instancabile della cultura contadina

BRINDISI - Per una vita è stato a contatto con la terra. Nel senso letterale del termine. All’età di 89 anni se n’è andato uno degli ultimi testimoni di unache non può e non deve essere persa. Nella giornata di ieri (lunedì 14 aprile) è morto nonno, capostipite.