Rischi Tac radiologi Nessun allarme serve appropriatezza

Roma, 15 apr. (Adnkronos Salute) - "Non c'è nessun allarme sull'impiego delle Tac per fini diagnostici e rischio di cancro. La questione è l'appropriatezza, come del resto sottolineano i ricercatori americani

Rischi Tac, radiologi: “Nessun allarme, serve appropriatezza”

(Adnkronos) – "Non c'è nessun allarme sull'impiego delle Tac per fini diagnostici e rischio di cancro. La questione è l'appropriatezza, come del resto sottolineano i ricercatori americani, che si ...

"Sovraffollamento e rischi per personale e detenuti" Visita in carcere del consigliere regionale Vincenzo Paldino

Una situazione di grave disagio da affrontare nel più breve tempo possibile. Continuano le visite istituzionali al carcere Sant’Anna di Modena, in un’ottica di miglioramento di tutte le criticità ...

Tragedia sulla Grignetta, pronto il piano d'azione: “Ma i rischi sono elevati”

Il piano per ricerche e recupero è pronto, in attesa di un'indispensabile finestra che permetta di attuarlo. Sono lunghe ore di attesa quelle che si vivono tra via Buozzi e i Piani Resinelli, ...

notizie.tiscali.it comunica: Troppe TAC, fino al 5% dei tumori annui legati alla radiologia. La situazione in Italia - I raggi ionizzanti delle TAC potrebbero provocare oltre 100.000 nuovi tumori l’anno soltanto negli Usa. I più vulnerabili? Neonati e bambini ...

Si apprende da medicitalia.it: Corro rischi tumore dopo una sola tac addome completo con contrasto? - Buongiorno dottore, ho eseguito una tac addome completo con contrasto, unica nella vita; volevo sapere se corro rischi futuri di tumori o altro. Non ho ...