Anche in Gemini Live potrebbe arrivare una sorta di Cerchia e cerca

Gemini, Google sta lavorando a un'altra funzione stile "Cerchia e cerca", stavolta per Gemini Live.L'articolo Anche in Gemini Live potrebbe arrivare una sorta di “Cerchia e cerca” proviene da TuttoAndroid. Tuttoandroid.net - Anche in Gemini Live potrebbe arrivare una sorta di “Cerchia e cerca” Leggi su Tuttoandroid.net Dopo il "Circle Screen" su, Google sta lavorando a un'altra funzione stile "", stavolta per.L'articoloinunadi “” proviene da TuttoAndroid.

Potrebbe interessarti anche:

Arrivano altre novità per Gemini che investono Live e le risposte testuali

Stanno arrivando un paio di novità per Gemini: la prima investe Gemini Live; la seconda migliora le risposte contenenti blocchi di codice. L'articolo Arrivano altre novità per Gemini che investono ...

Condivisione di video e schermo con Gemini Live arriveranno entro fine mese su Android

Le funzionalità di Project Astra stanno per arricchire Gemini Live: Google le implementerà entro fine marzo nell'app per Android. L'articolo Condivisione di video e schermo con Gemini Live ...

Google potenzia Gemini con Live Video e altre novità

(Adnkronos) – In occasione del Mobile World Congress 2025 di Barcellona Google ha presentato in anteprima due nuove funzionalità basate sull'intelligenza artificiale che saranno integrate nei ...

Anche in Gemini Live potrebbe arrivare una sorta di “Cerchia e cerca”. Gemini Live potrebbe presto arrivare in Android Auto. Gemini Live potrebbe arrivare (presto) su Windows 11. Gemini sta per arrivare su Android Auto. Google porta le funzioni di Project Astra in Gemini Live. Android Auto riceverà a breve l'AI di Gemini Live. Ne parlano su altre fonti

Segnala hdblog.it: Gemini Live: fotocamera e schermo condivisi in arrivo su tutti gli Android - Le nuove funzionalità di Gemini Live, tra cui la condivisione dello schermo e l'uso della fotocamera in tempo reale, saranno disponibili su qualsiasi dispositivo Android dotato di Gemini Advanced. A c ...

Come scrive hwupgrade.it: Gemini Live, la condivisione di video e schermo diventa gratis e arriva su nuovi dispositivi - L'assistente AI di Google amplia la sua disponibilità sui dispositivi Android con funzionalità avanzate di condivisione video e schermo. Gli utenti possono ora interagire con Gemini in modo più natura ...

Riporta tuttoandroid.net: Gemini sbarca sui Chromebook ma dovrebbe arrivare anche sui PC Windows grazie a Chrome - A gennaio erano emerse le prime evidenze su come avrebbe potuto funzionare Gemini Live all’interno del ... sembra ancora in via di sviluppo, potrebbe volerci ancora del tempo per la piena ...