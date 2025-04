La serietà è la cifra culturale del Napoli di Conte e dei suoi calciatori

serietà è la cifra culturale del Napoli di ConteIl Napoli sta compiendo una mezza impresa sportiva. Questo è un fatto e i fatti sono testardi. E come tutte le avventure che si rispettino c’è un filo conduttore a guidarle. Possiamo dire senza timore di smentita che siamo di fronte ad una squadra che ha fatto della serietà la sua formula di magia?Serio e asciutto, ecco la cifra calcistica e culturale degli azzurri di Antonio Conte. Una serietà autentica e senza fronzoli. Niente buffonerie, nessuna velleità barocca, pochissima arroganza, c’è poco di impomatato. Asciutto perché, ed ecco la novità, non si avverte nemmeno quella retorica insopportabile da finta umiltà o perfino dell’eccessivo richiamo al “duro lavoro” un pelino da darwinismo sportivo che mal si sposa con uno sport con i crismi della politica e non del gioco. Ilnapolista.it - La serietà è la cifra culturale del Napoli di Conte e dei suoi calciatori Leggi su Ilnapolista.it Laè ladeldiIlsta compiendo una mezza impresa sportiva. Questo è un fatto e i fatti sono testardi. E come tutte le avventure che si rispettino c’è un filo conduttore a guidarle. Possiamo dire senza timore di smentita che siamo di fronte ad una squadra che ha fatto dellala sua formula di magia?Serio e asciutto, ecco lacalcistica edegli azzurri di Antonio. Unaautentica e senza fronzoli. Niente buffonerie, nessuna velleità barocca, pochissima arroganza, c’è poco di impomatato. Asciutto perché, ed ecco la novità, non si avverte nemmeno quella retorica insopportabile da finta umiltà o perfino dell’eccessivo richiamo al “duro lavoro” un pelino da darwinismo sportivo che mal si sposa con uno sport con i crismi della politica e non del gioco.

