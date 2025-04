361magazine.com - Il web non perdona: Veronica Maya al centro della bufera

Dopo le critiche feroci per il sopracciglio “bizzarro” in tv, la conduttrice si difende e parla di un odio che ha travolto anche la sua famiglia. “Il botox? Un mio errore!”. Poi, il ruolo che ha avuto il marito chirurgolo sa bene: quando si è sotto i riflettori, ogni passo falso è pronto a scatenare una tempesta. E così è stato quando, durante una sua apparizione a Ne Vedremo delle Belle con Carlo Conti, il suo sopracciglio alto ha scatenato non poco chiacchiericcio. Un effetto collaterale del Botox, che lei stessa ha ammesso di aver fatto poco primatrasmissione. Il popolo del web non hato, e gli insulti sono stati immediati, aspri e, a dir poco, crudeli.“Ho fatto un errore con il Botox, ma mio marito è un professionista”Dopo giorni di polemiche,ha deciso di fare chiarezza.