La Lega torna a parlare di castrazione chimica il ministro Calderoli 8220Parlamento discuta mio vecchio ddl8221

Calderoli, ministro per gli Affari regionali del governo Meloni, ha invitato il Parlamento ad approvare una legge sulla castrazione chimica. È una "mia storica proposta", che è stata "presentata in ogni legislatura, ma mai calendarizzata", ha detto. Leggi su Fanpage.it Robertoper gli Affari regionali del governo Meloni, ha invitato il Parlamento ad approvare una legge sulla. È una "mia storica proposta", che è stata "presentata in ogni legislatura, ma mai calendarizzata", ha detto.

