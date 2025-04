Qui resteremo e Kufia due mostre per la Palestina a Cava de’ Tirreni

Cava de’ Tirreni accoglierà la mostra “Qui resteremo”, allestita presso la sala espositiva del Complesso Monumentale di San Giovanni, in Corso Umberto I, 167. L’iniziativa, in programma dal 19 al 30 aprile (ad eccezione di 20 e 21 aprile) sarà aperta dalle ore. Salernotoday.it - “Qui resteremo” e “Kufia”, due mostre per la Palestina a Cava de’ Tirreni Leggi su Salernotoday.it Nel mese di aprile 2025, la città dide’accoglierà la mostra “Qui”, allestita presso la sala espositiva del Complesso Monumentale di San Giovanni, in Corso Umberto I, 167. L’iniziativa, in programma dal 19 al 30 aprile (ad eccezione di 20 e 21 aprile) sarà aperta dalle ore.

Potrebbe interessarti anche:

Crac Maugeri, il processo d’appello: due condanne si trasformano in assoluzioni

Pavia, 11 marzo 2025 – Due assoluzioni, due conferme di condanna, una conferma di un’assoluzione risalente al primo grado e una rideterminazione di pena per l’assoluzione relativa a un solo capo ...

Conceicao, due traguardi per convincere il Milan a confermarlo in panchina

Sergio Conceicao si gioca la panchina del Milan in questo finale di stagione: deve conseguire due obiettivi per restare allenatore

L'omicidio di Antonella Salamone e di due figli, rinviati a giudizio i tre imputati: per il giudice Giovanni Barreca è sano di mente

Il gup di Termini Imerese Gregorio Balsamo ha deciso di rinviare a giudizio Giovanni Barreca, Sabrina Fina e Massimo Carrandente tutti accusati di aver ucciso Antonella Salamone, moglie del primo, ...

"Qui resteremo" e "Kufia", due mostre per la Palestina a Cava de' Tirreni. Arte: "Qui resteremo" e "Kufia", due mostre per la Palestina a Cava de’ Tirreni -. La tragedia della Palestina. Due mostre per un popolo in lotta. A Paciano ‘Qui resteremo’ e ‘Kufia’, due mostre per la Palestina. Palestina, al Palazzo Ducale di Massa due mostre, un concerto e incontri, presentazioni e dibattiti. A Palazzo Ducale "Qui resteremo" e "Kufia": due mostre artistiche e fotografiche sulla Palestina. Ne parlano su altre fonti

salernotoday.it riferisce: “Qui resteremo” e “Kufia”, due mostre per la Palestina a Cava de’ Tirreni - Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday Nel mese di aprile 2025, la città di Cava de’ Tirreni accoglierà la mostra “Qui resteremo”, allestita ...

Segnala noitv.it: Inaugurate nell’Antica Armeria di Palazzo Ducale le mostre sul dramma della Striscia di Gaza - Lucca - Il Forum per la Pace Lucca e Versilia ha inaugurato a Lucca le mostre "Qui Resteremo" e "Kufia, matite italiane per la Palestina ... È questo il messaggio delle due mostre inaugurate nella ...