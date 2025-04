Sfida a tre o a quattro per il Premio Strega 2025 Fuori dai 12 candidati Adelphi ed Einaudi

Roma, 15 aprile 2025 – È stata una faticaccia, per il comitato direttivo, scegliere i dodici candidati al Premio Strega 2025 tra gli 81 titoli proposti dagli Amici della domenica. Le discussioni della vigilia sono proseguite fino a tarda sera, ma poi il rito si è compiuto: l'annuncio della fatidica dozzina è andato in scena oggi tra le colonne del tempio di Vibia Sabina e Adriano, nel cuore di Roma, con la regia di Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione Bellonci. Scorrendo l'elenco saltano all'occhio i nomi più gettonati degli ultimi mesi. C'è Andrea Bajani con 'L'anniversario' (Feltrinelli), che ha lanciato a fine gennaio la volata verso il Ninfeo di Villa Giulia, dove il 3 luglio si consumerà il gran finale. E c'è Nadia Terranova, subito indicata come la principale antagonista (Quello che so di te, Guanda).

