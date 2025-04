Provoca un incidente e scappa rintracciata dopo 20 giorni

Santo Stefano Magra (La Spezia), 15 aprile 2025 – Provoca un incidente e scappa: donna denunciata dalla polizia locale di Santo Stefano Magra. Tutto si è sviluppato quando una cittadina santostefanese ha chiamato il Comando della municipale, con a capo il comandante Maurizio Perroni, poiché era stata vittima di un incidente stradale ed aveva riportato danni sia al veicolo e sia alla persona. La natura della chiamata ha rivestito fin da subito carattere di urgenza anche perché oltre ad aver riportato lesioni, la donna ha riferito che l'auto che le avrebbe procurate, si era data alla fuga. Giunti quasi immediatamente sul posto gli agenti hanno potuto constatare che la donna aveva effettivamente di cure mediche ed infatti era già stata allertata la centrale del 118 che ha inviato sul posto un'ambulanza.

