Piperspettacoloitaliano.it - Fuochi d’Artificio storia vera della fiction Rai: dove è stata girata e cosa significa “Sandokan”

Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

, ilto diLaè tratta da una? Marta, Davide, Sara e Marco sono quattro ragazzi che, sfruttando la loro giovane età per evitare sospetti, decidono di aiutare segretamente i partigiani, assumendo l’identità collettiva di “”, un ribelle che mette in difficoltà nazisti e fascisti. Che origini ha questo racconto ?è stato girato, location e ambientazioneLaè ambientata nel 1944 sulle Alpi piemontesi, sfruttando le bellezze naturali e storicheregione per ricreare l’atmosferaResistenza italiana. Alcune delle location principali includono:Forte di Exilles, utilizzato per rappresentare un comando nazista.Oulx,allestita l’abitazione dei nonni di Marta, una delle protagoniste.