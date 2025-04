Monfalcone il centrodestra trionfa col 70 flop del partito islamista

Imolaoggi.it - Monfalcone: il centrodestra trionfa col 70%, flop del partito islamista Leggi su Imolaoggi.it Con una percentuale bulgara è stato eletto proprio il candidato scelto dalla destra e sostenuto dal sindaco uscente Anna Maria Cisint

Monfalcone, il centrodestra trionfa col 70%: travolto il partito islamista

A Monfalcone ci credevano davvero nel fatto che il partito islamico di Bou Konate, sostenuto di Soumahoro, potesse dar fastidio alla destra, provando in ogni modo a contrastare la narrazione portata ...

Monfalcone, a metà scrutinio centrodestra al 71%. Debacle Soumahoro al 2.8%

I tre candidati sindaco sono Luca Fasan per il centrodestra, Diego Moretti per la sinistra e Bou Konate per la lista "Italia Plurale"

