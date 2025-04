Parco Avventura Irno a Monticelli di Baronissi Al via il bando di gara per la gestione

Baronissi ha pubblicato il bando di gara per l’affidamento della gestione del Parco Avventura Irno, situato nella suggestiva località Monticelli. La procedura prevede una concessione della durata di 60 mesi non prorogabili, con un importo complessivo posto a base d’asta di € 7.500,00. Salernotoday.it - Parco Avventura Irno a Monticelli di Baronissi: “Al via il bando di gara per la gestione” Leggi su Salernotoday.it Il Comune diha pubblicato ildiper l’affidamento delladel, situato nella suggestiva località. La procedura prevede una concessione della durata di 60 mesi non prorogabili, con un importo complessivo posto a base d’asta di € 7.500,00.

Potrebbe interessarti anche:

Parco avventura e parete d’arrampicata di 8 metri per l’estate in piazzale Alpini

LA NOVITÀ. Nxt presenta, in collaborazione con Top Tribe due attrazioni per vivere lo sport all’aria aperta anche nel contesto urbano. Si apre l’11 aprile.

Nuovo Centro Commerciale di 7.000 mq ad un’ora da Roma: una struttura a 360 gradi, con un parco avventura

Nei pressi di Rieti, precisamente nelle vicinanze della nuova rotatoria sulla Salaria per L’Aquila nei pressi di villa Reatina, sono in corso dei lavori per la realizzazione di un nuovo centro ...

Chiude il Parco avventura Valtrebbia: il gelicidio e nessun nuovo gestore

«Parco Avventura Valtrebbia chiude definitivamente». Queste le parole con cui, sulla propria pagina Facebook, i gestori dell’attività situata nel comune di Coli informano gli utenti della ...

Parco Avventura Irno a Monticelli di Baronissi: “Al via il bando di gara per la gestione”. Ne parlano su altre fonti

irpinia24.it riferisce: Baronissi: “Al via il bando di gara per la gestione del Parco Avventura Irno a Monticelli” - Il Comune di Baronissi ha pubblicato il bando di gara per l’affidamento della gestione del Parco Avventura Irno, situato nella suggestiva località Monticelli. La procedura, approvata con Delibera di ...

Segnala msn.com: Baronissi: al via il bando di gara per la gestione del Parco Avventura Irno - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...