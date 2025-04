Lukaku meglio di Maradona Una serie

Ironia del giornalismo, l'ultima sulla serie A ci arriva dalla Spagna:Romelu Lukaku es historia viva de la serie A. Tal es la importancia del delantero del Nápoles en Italia que incluso ya ha superado en goles ni más ni menos que a Diego Armando Maradona, ídolo y leyenda del cuadro napolitano y del fútbol mundial.El Nápoles es firme candidato a pelear el título liguero con el Inter de Milán. El mano a mano lo están ganando en estos momentos los de Simone Inzaghi, pero el conjunto de Antonio Conte se sitúa a tan solo tres puntos de los 'nerazzurri'.Tras un año de transición después de lograr el Scudetto en la temporada 22/23, el Nápoles ha resurgido gracias, en gran parte, a uno de los mejores jugadores de la historia de la serie A: Romelu Lukaku.12 goles y 10 asistenciasEl delantero belga, que anotó un gol y dio dos asistencias a McTominay frente al Empoli el pasado lunes, suma ya 12 dianas en lo que va de campeonato.

