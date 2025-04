Paura a Napoli incendio in una struttura sanitaria a Barra evacuati i pazienti – Le immagini

Paura a Napoli: un incendio è divampato all’interno della struttura sanitaria della Asl a Barra. Fortunatamente non si registrano i feriti: le attività sono state sorprese e i pazienti sono stati evacuati. Dalla struttura si è alzato un fumo nero visibile dalla vicina autostrada e dalla Circumvesuviana che passa a fianco. Secondo quanto si è appreso, le fiamme si sono sviluppate su una tettoia i cui pezzi sono caduti anche all’interno. Operatori e pazienti presenti nella struttura di via Ciccarelli, nella zona orientale di Napoli, sono stati fatti evacuare, ma nessuno si è fatto male. Le attività sanitarie sono state sospese.L'articolo Paura a Napoli, incendio in una struttura sanitaria a Barra: evacuati i pazienti – Le immagini proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Paura a Napoli, incendio in una struttura sanitaria a Barra: evacuati i pazienti – Le immagini Leggi su Ilfattoquotidiano.it Momenti di: unè divampato all’interno delladella Asl a. Fortunatamente non si registrano i feriti: le attività sono state sorprese e isono stati. Dallasi è alzato un fumo nero visibile dalla vicina autostrada e dalla Circumvesuviana che passa a fianco. Secondo quanto si è appreso, le fiamme si sono sviluppate su una tettoia i cui pezzi sono caduti anche all’interno. Operatori epresenti nelladi via Ciccarelli, nella zona orientale di, sono stati fatti evacuare, ma nessuno si è fatto male. Le attività sanitarie sono state sospese.L'articoloin una– Leproviene da Il Fatto Quotidiano.

Potrebbe interessarti anche:

Incendio a Caivano vicino Napoli, fiamme e fumo nero visibile per chilometri: paura per la nube tossica

A Caivano, in provincia di Napoli, fiamme all'interno di una fabbrica di solventi e prodotti chimici: allerta per cittadini e residenti

Turismo, imprese, cultura: la Napoli che non si ferma, guarda oltre la paura

Nel solo mese di gennaio 2025 l?aeroporto di Capodichino ha registrato con oltre 639mila tra arrivi e partenze un incremento del 2,9% del movimento passeggeri rispetto allo stesso mese di un...

Napoli: sigaretta provoca incendio in casa, morta 60enne

Napoli, 24 feb. (LaPresse) – Una donna di 60 anni è morta a causa di un incendio divampato questa mattina all’interno di un appartamento a Frattaminore, in provincia di Napoli. L’incendio sarebbe ...

Napoli, fumo nero su Caivano: in fiamme una fabbrica di solventi. Incendio a Caivano vicino Napoli, fiamme e fumo nero visibile per chilometri: paura per la nube tossica. Napoli, Ospedale del Mare: detenuto appicca incendio al suo letto, paura. Paura a Napoli: autobus ANM avvolto dalle fiamme, strada chiusa. Ancora un incendio ai Camaldoli: paura in serata. Incendio Camaldoli a Napoli, la ricerca dei piromani: la paura dei residenti. Ne parlano su altre fonti

Scrive ansa.it: Fiamme in struttura sanitaria Asl a Napoli, pazienti evacuati - Momenti di paura ma nessun ferito per un incendio che si è verificato all'interno della struttura sanitaria della Asl Napoli a Barra. Le attività sono state sospese. (ANSA) ...

napolitoday.it comunica: Maxi incendio nello stabilimento ospedaliero: sospese tutte le attività - VIDEO - Un maxi incendio è scoppiato oggi nello stabilimento ospedaliero di Barra. Alcune immagini del rogo sono state condivise dall'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate. Al momento non si conoscono i ...

Si apprende da ansa.it: Incendio in struttura sanitaria della Asl a Barra - Un fumo nero visibile dalla vicina autostrada e dalla Circumvesuviana che passa a fianco si è alzato dalla struttura sanitaria della Asl Napoli 1 Barra dove si è verificato un incendio. (ANSA) ...