Mangia senza pagare in un ristorante gestito da ragazzi autistici interviene il campione

ristorante appena aperto e gestito da ragazzi autistici. Una situazione che si è verificata a Corbetta, vicino Milano che è arrivata alle orecchie di un grandissimo campione che ha deciso di intervenire.Mangia senza pagare in un ristorante gestito da ragazzi autistici: interviene il campione!! (Screenshot Facebook Cityrumors.it)Una storia che è venuta alla ribalta tramite i social e a renderla pubblica, con tanto di foto del malcapitato furbacchione che andava alla cassa, è stato il Sindaco della piccola cittadina di Corbetta Marco Ballarini che ha deciso di raccontare quanto era avvenuto perché furioso e indignato da così tanta cialtroneria. Cityrumors.it - Mangia senza pagare in un ristorante gestito da ragazzi autistici: interviene il campione!! Leggi su Cityrumors.it Una storia che sta facendo il giro della città e del web e che ha fatto tanto arrabbiare ma anche sorridere per il lieto fineUna storia italiana, si direbbe. Il famoso “vento” che tanto indignò la presidente del Consiglio Meloni in Albania, in Italia sembra essere proprio un abitudine, solo che quetsa volta invece di ridere e scherzarci sopra, questa vicenda ha indignato tutto il web, visto che è stato fatto in unappena aperto eda. Una situazione che si è verificata a Corbetta, vicino Milano che è arrivata alle orecchie di un grandissimoche ha deciso di intervenire.in undail!! (Screenshot Facebook Cityrumors.it)Una storia che è venuta alla ribalta tramite i social e a renderla pubblica, con tanto di foto del malcapitato furbacchione che andava alla cassa, è stato il Sindaco della piccola cittadina di Corbetta Marco Ballarini che ha deciso di raccontare quanto era avvenuto perché furioso e indignato da così tanta cialtroneria.

Potrebbe interessarti anche:

Mangia nel ristorante dei ragazzi disabili e poi se la dà a gambe senza pagare. Lo sberleffo del sindaco: «Hai dimenticato il conto?» – Il video

«Hai mangiato bene e tanto, hai bevuto, sei stato servito da dei meravigliosi ragazzi con problemi di autismo. Purtroppo però quando sei uscito eri di fretta». Così il Marco Ballarini, sindaco di ...

Mangia e se ne va senza pagare il conto: scroccone seriale diventa l'incubo dei ristoratori di Frosinone

Un vero e proprio scroccone seriale sta diventando l'incubo dei ristoratori di Frosinone. Da qualche giorno a questa parte un uomo brizzolato, con la barba e tra i 40 e 50 anni sta mangiando a ...

Mangia al ristorante gestito da giovani con disabilità, poi scappa senza pagare il conto

Ha ordinato e consumato cibo e vino a cena, poi è andato vai senza saldare il conto di circa 100 euro. È successo a Corbetta, comune della città metropolitana di Milano. L'uomo ha mangiato al ...

Mangia e beve al ristorante, poi con una scusa se ne va senza pagare: "Caro amico…". Corbetta (Milano), mangia in un ristorante gestito da ragazzi disabili e va via senza pagare. Mangia nel ristorante dei ragazzi disabili e poi se la dà a gambe senza pagare. Lo sberleffo del sindaco: «Hai dimenticato il conto?» - Il video. "Questi due ragazzi bellissimi e bravissimi sono venuti a cena da noi sabato sera, ma purtroppo si sono dimenticati di pagare il conto". Mangia al ristorante gestito da ragazzi disabili, poi scappa senza pagare. Corbetta, mangia in un ristorante gestito da ragazzi disabili e va via senza pagare | .it. Ne parlano su altre fonti

Riporta msn.com: Corbetta (Milano), mangia in un ristorante gestito da ragazzi disabili e va via senza pagare - A Corbetta (Milano), un uomo ha mangiato al ristorante Din Don Dan, gestito da ragazzi disabili, ed è andato via senza pagare il conto di circa 100 euro. A denunciare il fatto è stato il sindaco Marco ...

Secondo today.it: Mangia e beve al ristorante, poi con una scusa se ne va senza pagare: "Caro amico…" - È successo a Corbetta (Milano), in un locale che offre cucina lombarda ed è gestito da un gruppo di giovani con disabilità, tra cui l'autismo e la sindrome di Down. In un appello su TikTok, il sindaco ...

msn.com comunica: Mangia nel ristorante dei ragazzi disabili e poi se la dà a gambe senza pagare. Lo sberleffo del sindaco: «Hai dimenticato il conto?» – Il video - L'uomo ha mangiato all'Osteria Din Don Dan di Corbetta (Milano) dileguandosi al momento di pagare. È stato rintracciato dai Carabinieri L'articolo Mangia nel ristorante dei ragazzi disabili e poi se l ...