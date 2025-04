Lavoro Paolo Capone Leader UGL Intesa su rinnovo CCNL Chimico e Chimico Farmaceutico 2025 2028 rafforza il valore della persona del lavoro e della rappresentanza

Intesa per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro (CCNL) Chimico e Chimico-Farmaceutico 2025–2028, valida per il triennio 1° luglio 2025 – 30 giugno 2028. Un rinnovo che segna un passo importante sul piano economico, contrattuale e culturale per migliaia di lavoratrici e lavoratori, valorizzando la centralità della persona nei contesti professionali e ridefinendo il significato stesso del lavoro. Le principali novità dell'accordo comprendono: un aumento economico complessivo (TEC) di 294 euro per la categoria D1, articolato in tranche fino al 2028; l'introduzione di un nuovo vocabolario contrattuale, orientato alla dignità del lavoro, alle competenze e all'identità professionale; le prime linee guida sull'intelligenza artificiale nei processi aziendali, con focus sull'inclusività e sulla responsabilizzazione delle imprese; il rafforzamento del ruolo degli Osservatori aziendali su temi strategici: parità di genere, sostenibilità, contrasto alla violenza, e qualità delle relazioni industriali; un vero e proprio patto sociale per la riduzione del gap di competenze, con nuove tutele per la formazione individuale e l'occupabilità; importanti miglioramenti sul piano dei diritti individuali: congedi, permessi per genitori e donatori di midollo osseo; il rilancio della cultura della sicurezza sul lavoro, con valorizzazione del ruolo del RLSSA.

