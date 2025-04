Medioriente Netanyahu Hamas subirà colpi sempre più duri a Gaza

Hamas subirà “colpi sempre più duri” a Gaza. Lo ha dichiarato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu durante una visita nel nord della Striscia insieme a truppe dell’Idf. Lo riferisce Times of Israel. “Insistiamo affinché vengano rilasciati i nostri ostaggi e insistiamo per raggiungere tutti i nostri obiettivi di guerra”, ha detto Netanyahu ai soldati radunati. Lapresse.it - Medioriente: Netanyahu, Hamas subirà colpi sempre più duri a Gaza Leggi su Lapresse.it Torino, 15 apr. (LaPresse) –più” a. Lo ha dichiarato il primo ministro israeliano Benjamindurante una visita nel nord della Striscia insieme a truppe dell’Idf. Lo riferisce Times of Israel. “Insistiamo affinché vengano rilasciati i nostri ostaggi e insistiamo per raggiungere tutti i nostri obiettivi di guerra”, ha dettoai soldati radunati.

