Stellantis 35mln a Carlos Tavares per compensi e buonuscita approvato bilancio 2024 con utile netto crollato del 70 a 55 mld ricavi pari a 1569 mld 17

2024 non è stato un buon anno per Stellantis, risultati deludenti. I motivi delle difficoltà dello scorso anno sono stati in parte di nostra competenza. Il disallineamento tra il consiglio di amministrazione e il nostro ceo Carlos Tavares – ha spiegato Elkann – ha portato quest’ulti Ilgiornaleditalia.it - Stellantis, 35mln a Carlos Tavares per compensi e buonuscita, approvato bilancio 2024 con utile netto crollato del 70% a 5,5 mld, ricavi pari a 156,9 mld (-17%) Leggi su Ilgiornaleditalia.it John Elkann: "Ilnon è stato un buon anno per, risultati deludenti. I motivi delle difficoltà dello scorso anno sono stati in parte di nostra competenza. Il disallineamento tra il consiglio di amministrazione e il nostro ceo– ha spiegato Elkann – ha portato quest’ulti

Le colpe di Stellantis secondo John Elkann. E per il Ceo c’è un nome nuovo. Carlos Tavares di Stellantis: 35 milioni di compensi e buonuscita in arrivo. Stellantis premia Tavares 35 milioni di euro tra compensi e buonuscita La Fiom E gli operai sono a casa. Stellantis, a Tavares maxi assegno da €35 mln di cui €12 mln di buonuscita e €23 mln di compenso per il 2024 (350 volte il salario di un lavoratore medio dell’azienda). Ne parlano su altre fonti

Si apprende da today.it: Carlos Tavares "premiato" con 35 milioni di euro dopo il peggior anno di Stellantis - Gli azionisti hanno dato il via libera alla maxi-remunerazione per l'ex amministratore delegato. La Fiom insorge: "Premiato chi ha portato al fallimento industriale" ...

torinonews24.it riferisce: Torino – Stellantis "premia" Tavares: mega assegno di 35 milioni di euro. E scoppia la polemica - Stellantis, via libera a 35 milioni per Tavares. Ed è polemica: "Premi a chi ha affondato l'azienda, mentre gli operai restano senza lavoro"

Come scrive torinonews24.it: Torino – Stellantis, maxi "premio" a Tavares: mega assegno di 35 milioni di euro. E scoppia la polemica - Stellantis, via libera a 35 milioni per Tavares. Ed è polemica: "Premi a chi ha affondato l'azienda, mentre gli operai restano senza lavoro"