Meloni da Trump So cosa rappresento e cosa difendo

"Abbiamo superato ostacoli ben peggiori, ne supereremo anche di peggiori", ha sostenuto convinta la Presidente del Consiglio, rincuorando il Paese sui pericoli provenienti dai dazi si. "Il prodotto italiano non vince perché è più competitivo sul prezzo", ha infatti spiegato, aggiungendo con convinzione: "Vince perché è imbattibile sulla qualità"L'articoloda: “So” proviene da Il Difforme.

