Sorrento Avellino attesa per la decisione del Viminale ipotesi Stirpe in caso di campo neutro

Cresce l'attesa per conoscere la sede definitiva della sfida tra Sorrento e Avellino. Dopo le valutazioni degli organi competenti, la decisione finale spetta ora al Viminale, che si pronuncerà nelle prossime ore. Tra le ipotesi sul tavolo, in caso di campo neutro: lo "Stirpe" di Frosinone.

Convocati Juventus Next Gen per il Sorrento: Adzic è un punto fermo, c’è un recupero rispetto alla sfida contro l’Avellino! La lista ufficiale

di Redazione JuventusNews24Convocati Juventus Next Gen per il Sorrento, ecco i nomi che Massimo Brambilla ha deciso di chiamare per la sfida contro i campani, prevista per oggi alle 18:30 La ...

L'Audace risponde all'Avellino: Salvemini gol, battuto anche il Sorrento

Quello che accadrà nei prossimi giorni, quando le verifiche della Covisoc accerteranno eventuali nuove inadempienze di Taranto e Turris che determinerebbero la loro esclusione dal campionato, si ...

Sorrento-Avellino, tutto rinviato: ancora in bilico sede e modalità della gara

Tempo di lettura: 2 minutiAncora nessuna decisione ufficiale sulla sede della gara tra Sorrento e Avellino, in programma nel prossimo turno di campionato e che potrebbe risultare decisiva per la ...

