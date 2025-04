Anteprima24.it - “Davvero- Viva la libertà”: Festa pronto ad aprire sedi cittadine

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minuto“” e “la”, le due liste dell’ex sindaco di Gianluca, principali e più corposi gruppi della maggioranza del sindaco Laura Nargi, potebbero prestodelle.Due manifesti sono scomparsi davanti a dei locali vuoti a via Piave, altrettanti nella strada che da Piazza Kennedy porta a Tuoro Cappuccini, e non è da esludere che presto potremo vedere i manifesti in altre parti della città.Non è ancora chiara la finalità dell’iniziativa, ma certamente conferma che l’ex sindaco non vuole essere spettatore degli accadimenti della sua città.Tra l’altro i manifesti davanti ai locali sfiitti sono appari proprio alla vigilia del delicato voto sul bilancio previsionale, la cui prima convocazione è attesa per giovedì mattina.Nelle stesse ore il sindaco Nargi si sta confrontando con i consiglieri di maggioranza, dunque anche con quelli delle liste “” e “la” per cercare di trovare la quadra ed evitare scivioloni in Aula.