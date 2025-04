La mozione congiunta di Pd M5s e Avs su Gaza 10 impegni a partire dal riconoscimento dello Stato di Palestina

mozione congiunta su Gaza – sottoscritta da Partito Democratico, Movimento 5 stelle e Alleanza Verdi-Sinistra – per chiedere 10 impegni a partire dal riconoscimento dello Stato di Palestina fino alla liberazione degli ostaggi. L’hanno presenta oggi, nel corso di una conferenza stampa, i leader dei tre partiti di opposizione Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Una “risposta forte sul piano politico”, l’ha definita Bonelli chiedendo al Parlamento italiano di discuterla senza “ipocrisie”.Il riconoscimento dello Stato Palestinese – La mozione impegna il governo “a riconoscere la Palestina quale Stato democratico” al fine di preservare “nell’ambito del rilancio del processo di pace la prospettiva dei ‘due popoli, due Stati’. Ma anche a “promuovere il riconoscimento dello Stato di Palestina da parte dell’Unione europea, nel rispetto del diritto alla sicurezza dello Stato di Israele” e a “sostenere, in tutte le sedi internazionali e multilaterali, ogni iniziativa volta a esigere il rispetto immediato del cessate il fuoco, la liberazione incondizionata degli ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas“. Ilfattoquotidiano.it - La mozione congiunta di Pd, M5s e Avs su Gaza: “10 impegni a partire dal riconoscimento dello Stato di Palestina” Leggi su Ilfattoquotidiano.it Unasu– sottoscritta da Partito Democratico, Movimento 5 stelle e Alleanza Verdi-Sinistra – per chiedere 10daldifino alla liberazione degli ostaggi. L’hanno presenta oggi, nel corso di una conferenza stampa, i leader dei tre partiti di opposizione Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Una “risposta forte sul piano politico”, l’ha definita Bonelli chiedendo al Parlamento italiano di discuterla senza “ipocrisie”.IlPalestinese – Laimpegna il governo “a riconoscere laqualedemocratico” al fine di preservare “nell’ambito del rilancio del processo di pace la prospettiva dei ‘due popoli, due Stati’. Ma anche a “promuovere ildida parte dell’Unione europea, nel rispetto del diritto alla sicurezzadi Israele” e a “sostenere, in tutte le sedi internazionali e multilaterali, ogni iniziativa volta a esigere il rispetto immediato del cessate il fuoco, la liberazione incondizionata degli ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas“.

