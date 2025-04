Adani ampquotInter Bayern la partita dell039anno Inzaghi pronto a vincere la Champions e a fare il Triplete ma può anche non vincere nienteampquot

Adani, ex difensore dell`Inter e ora opinionista televisivo, ha parlato di Inter-Bayern Monaco, quarto di finale di ritorno di Champions. Leggi su Calciomercato.com Daniele, ex difensore`Inter e ora opinionista televisivo, ha parlato di Inter-Monaco, quarto di finale di ritorno di

Potrebbe interessarti anche:

Adani esalta l’Inter: «Il collettivo è forte, solo Bayern e Real hanno fatto meglio in quel dato!»

di RedazioneAdani esalta l’Inter: «Il collettivo è forte, solo Bayern e Real hanno fatto meglio in quel dato!». Le parole dell’ex difensore nerazzurro Intervenuto nel corso dell’ultima puntata di ...

Adani: «A Parma l’Inter male anche nel primo tempo! Bayern? Per me è un 50-50…»

di RedazioneAdani: «A Parma l’Inter male anche nel primo tempo! Bayern? Per me è un 50-50…» Le parole dell’ex difensore Cosi Lele Adani a Viva El Futbol sull’Inter: LE PAROLE- «In conferenza ...

Adani applaude l’Inter: «Sta bassa ma gioca a calcio! In quanti hanno pensato che dopo il pareggio il Bayern avrebbe vinto?»

di RedazioneL’ex difensore dell’Inter, Lele Adani, ha analizzato così la vittoria ottenuta dai nerazzurri al quarto di finale d’andata contro il Bayern Monaco Intervenuto nel corso dell’ultima ...

Nota di fcinter1908.it: Adani: “Inter non sarà mai Arsenal o Barça ma gioca a calcio. Lautaro ha battuto Kane perché…” - Nel corso dell'ultima puntata di Viva El Futbol, Lele Adani ha commentato la vittoria dell'Inter sul campo del Bayern Monaco ...

Si apprende da informazione.it: Adani: «A Parma l’Inter male anche nel primo tempo! Bayern? Per me è un 50-50…» - Adani: «A Parma l’Inter male anche nel primo tempo! Bayern? Per me è un 50-50 ... Per me l’Inter a Parma non ha mai fatto una buona partita, non solo nel secondo tempo.

Segnala informazione.it: Adani applaude l’Inter: «Sta bassa ma gioca a calcio! In quanti hanno pensato che dopo il pareggio il Bayern avrebbe vinto?» - L’ex difensore dell’Inter, Lele Adani, ha analizzato così la vittoria ottenuta dai nerazzurri al quarto di finale d’andata contro il Bayern Monaco Intervenuto nel corso dell’ultima puntata di Viva el ...