Buco nelle casse dell’Inps servono 66 miliardi per garantire le pensioni

Quotidiano.net - Buco nelle casse dell’Inps, servono 6,6 miliardi per garantire le pensioni

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 15 aprile 2025 – La denuncia è di quelle che lasciano il segno: il conto delle sanatorie e delle rottamazioni degli anni precedenti sarà di oltre 6,6di euro perle. A lanciare l’allarme è il Civ (Consiglio di indirizzo e vigilanza)in una nota dettagliata sui costi per lo Stato delle operazioni di condono varate negli anni tra il 2018 e il 2022. A causa dello stralcio dei crediti contributivi fino al 2015, nei prossimi anni bisognerà trovare 6,6a copertura dei contributi mancanti per ledei lavoratori dipendenti. Se infatti lo stralcio delle cartelle contributive per i lavoratori autonomi nel lungo periodo non è rilevante perché lesaranno più basse tenendo conto dei contributi non versati, per i dipendenti vige l'automaticità delle prestazioni e in caso di contributi non versati dall'azienda e poi rottamati gli assegnistici devono comunque essere pagate sulla base dei contributi dovuti anche se non sono stati versati.