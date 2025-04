Juventusnews24.com - Caso scommesse, il terapista di Fagioli contro Abodi: «Via dalla Nazionale chi scommette? Clamorosa ipocrisia, è scandaloso. Vi spiego»

di Redazione JuventusNews24: le parole di Paolo Jarre sul Ministro dello SportPaolo Jarre, ildell’ex Juve Nicolò, risponde duramente al ministro Andrea, che ha proposto di negare laa chi. Le parole a LaPresse dopo la riapertura delin Serie A.JARRE – «È clamoroso,, che il ministro dello Sportfaccia una reprimenda morale ai ragazzi sportivi professionisti che giocano d’azzardo e negli stessi giorni si faccia promotore dell’abolizione del sacrosanto divieto di pubblicità che era stato sancito dal decreto dignità del 2018. Se fosse per il ministro questi ragazzi non solo potrebbero essere immersi in un ambiente in cui si parla continuamente di, nei campi ci sono i banner, ma addirittura sulle proprie maglie dovrebbero portare le insegne dei provider del gioco d’azzardo.