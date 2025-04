Il furore antifascista perseguita pure Giulio Cesare la sua statua colpevole di essere un dono del Duce

Giulio Cesare. Accade a Rimini, dove una statua dell’imperatore romano, simbolo indiscusso della storia e della grandezza della città, è finita nel mirino di una polemica surreale e pretestuosa. Il “crimine” della scultura? essere stata donata alla città nel lontano 1933, nientemeno che da Benito Mussolini.Furia antifascista a Rimini: nel mirino finisce la statua di Giulio CesareLa vicenda, che ha dell’incredibile, sta infiammando il dibattito politico e culturale locale. Gruppi e singoli sedicenti “antifascisti” hanno iniziato a contestare la presenza della statua dell’imperatore che nel 49 a.C., dopo aver varcato il fiume Rubicone, proprio a Rimini arringò i legionari e pronunciò la celebre frase «alea iacta est» («il dado è tratto»). Secoloditalia.it - Il furore antifascista perseguita pure Giulio Cesare: la sua statua “colpevole” di essere un dono del Duce Leggi su Secoloditalia.it L’ondata di furia iconoclasta, alimentata da un cieco e anacronistico antifascismo, si abbatte ora anche su. Accade a Rimini, dove unadell’imperatore romano, simbolo indiscusso della storia e della grandezza della città, è finita nel mirino di una polemica surreale e pretestuosa. Il “crimine” della scultura?stata donata alla città nel lontano 1933, nientemeno che da Benito Mussolini.Furiaa Rimini: nel mirino finisce ladiLa vicenda, che ha dell’incredibile, sta infiammando il dibattito politico e culturale locale. Gruppi e singoli sedicenti “antifascisti” hanno iniziato a contestare la presenza delladell’imperatore che nel 49 a.C., dopo aver varcato il fiume Rubicone, proprio a Rimini arringò i legionari e pronunciò la celebre frase «alea iacta est» («il dado è tratto»).

