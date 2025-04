Dazi Meloni Faremo nostro meglio abbiamo forza per superare ostacoli

Faremo del nostro meglio. Vediamo come va nelle prossime ore". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in occasione della cerimonia di conferimento dei Premi Leonardo a Villa Madama a Roma, riferendosi all'imminente viaggio negli Stati Uniti e al tema dei Dazi. Ironizzando, la presidente del Consiglio ha aggiunto: "Non sento alcuna pressione come potete immaginare per i prossimi due giorni". "Sono consapevole di quello che sto difendendo – ha proseguito – e di quello che rappresento. Vediamo come si sviluppa il quadro in cui ci troviamo. Ma ricordiamoci che noi abbiamo la forza, la capacità e l'intelligenza per superare ogni ostacolo. abbiamo superato ostacoli ben peggiori e ne supereremo di peggiori".

Dazi, Meloni “Momento difficile, ma faremo del nostro meglio”

ROMA (ITALPRESS) – “Siamo in un momento difficile, vediamo come va nelle prossime ore. Non sento alcuna pressione, come voi potete immaginare, per i miei prossimi due giorni, faremo del nostro ...

Dazi, Meloni su missione Usa da Trump: “Faremo del nostro meglio”

(Adnkronos) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni parla oggi, martedì 15 aprile, della questione dei dazi in riferimento alla missione di giovedì a Washington, dove incontrerà Donald Trump. ...

Governo Meloni, il sondaggio: giudizio negativo dal 59% (+4%) degli italiani, per il 36% sui dazi l'Italia dovrebbe mediare tra Usa e Ue

Per il 36% il lavoro è positivo. Il 5% ha risposto "non lo so". Altri temi sui quali sono stati interrogati gli italiani sono i dazi Un sondaggio di YouTrend certifica che il giudizio degli ...

