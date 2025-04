Ue dieci milioni di euro per lo studio del Corano Europeo

europeo della Ricerca (Cer) attraverso il programma Horizon europe, nell'ambito del pilastro 'Eccellenza Scientifica'. Il progetto è stato selezionato attraverso un rigoroso ed estremamente competitivo processo di peer review che ha coinvolto i migliori ricercatori di tutto il mondo". Lo fa sapere un portavoce della Commissione europea, interpellato sul progetto di ricerca 'Il Corano europeo', che ha scatenato nuove polemiche (già apparse nel 2019), in scia a un'inchiesta del Journal Du Dimanche che è tornato sui 10 milioni di finanziamenti alla ricerca. "Il progetto è iniziato nell'aprile 2019 e durerà fino al 31 marzo 2026. È guidato da un gruppo di quattro ricercatori provenienti da università di Spagna, Italia, Francia e Danimarca - spiega ancora il portavoce della Commissione -. Tgcom24.mediaset.it - Ue, dieci milioni di euro per lo studio del Corano Europeo Leggi su Tgcom24.mediaset.it "Il progetto EuQu è un finanziamento del Consigliopeo della Ricerca (Cer) attraverso il programma Horizonpe, nell'ambito del pilastro 'Eccellenza Scientifica'. Il progetto è stato selezionato attraverso un rigoroso ed estremamente competitivo processo di peer review che ha coinvolto i migliori ricercatori di tutto il mondo". Lo fa sapere un portavoce della Commissionepea, interpellato sul progetto di ricerca 'Ilpeo', che ha scatenato nuove polemiche (già apparse nel 2019), in scia a un'inchiesta del Journal Du Dimanche che è tornato sui 10di finanziamenti alla ricerca. "Il progetto è iniziato nell'aprile 2019 e durerà fino al 31 marzo 2026. È guidato da un gruppo di quattro ricercatori provenienti da università di Spagna, Italia, Francia e Danimarca - spiega ancora il portavoce della Commissione -.

