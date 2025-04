The Four Seasons il trailer della serie con Tina Fey e Steve Carell in arrivo a maggio su Netflix

maggio arriverà sugli schermi di Netflix la nuova serie The Four Seasons, creata e interpretata da Tina Fey, ecco il trailer. Netflix ha condiviso il trailer della nuova serie The Four Seasons, creata da Tina Fey e in arrivo in streaming dal 1° maggio. Lo show si ispira all'omonimo film realizzato nel 1981 che è stato scritto, diretto e interpretato da Alan Alda. Cosa racconterà la serie The Four Seasons avrà al centro della trama tre coppie composte da Kate (Tina Fey) e Jack (Will Forte), Nick (Steve Carell) e Anne (Kerri Kenney-Silver), Danny (Colman Domingo) e Claude (Marco Calvani). I protagonisti sono seguiti lungo un intero anno, attraversando quattro vacanze, che si svolgono nelle diverse stagioni, durante le quali le . Movieplayer.it - The Four Seasons: il trailer della serie con Tina Fey e Steve Carell in arrivo a maggio su Netflix Leggi su Movieplayer.it arriverà sugli schermi dila nuovaThe, creata e interpretata daFey, ecco ilha condiviso ilnuovaThe, creata daFey e inin streaming dal 1°. Lo show si ispira all'omonimo film realizzato nel 1981 che è stato scritto, diretto e interpretato da Alan Alda. Cosa racconterà laTheavrà al centrotrama tre coppie composte da Kate (Fey) e Jack (Will Forte), Nick () e Anne (Kerri Kenney-Silver), Danny (Colman Domingo) e Claude (Marco Calvani). I protagonisti sono seguiti lungo un intero anno, attraversando quattro vacanze, che si svolgono nelle diverse stagioni, durante le quali le .

