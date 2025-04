Ruba 169 euro di merce al Bricocenter e la lascia alla fidanzata lei restituisce tutto alla commessa

alla fidanzata al Bricocenter di via Galiani. Giunto nel market, mentre la ragazza lo aspettava all’interno della sua autovettura, lo straniero ha prelevato dagli espositori svariata merce, per un importo pari a 169 euro, nascondendo i prodotti addosso ed è uscito senza pagare. Giunto a bordo dell’autovettura, ha consegnato la refurtiva alla fidanzata, allontanandosi. La ragazza, sua coetanea, avendo capito che il suo fidanzatino aveva preso senza pagare la merce, l’ha riconsegnata nell’immediatezza ad una commessa del Bricocenter. È scattata così la denuncia per furto aggravato a carico del soggetto da parte dei Carabinieri della Sezione Radiomobile di Mantova. Ilgiorno.it - Ruba 169 euro di merce al Bricocenter e la lascia alla fidanzata: lei restituisce tutto alla commessa Leggi su Ilgiorno.it Mantova – Nei giorni scorsi un tunisino 25enne residente in provincia di Reggio Emilia, ma domiciliato a Mantova, noto alle Forze dell’Ordine, si è fatto accompagnare in auto daldi via Galiani. Giunto nel market, mentre la ragazza lo aspettava all’interno della sua autovettura, lo straniero ha prelevato dagli espositori svariata, per un importo pari a 169, nascondendo i prodotti addosso ed è uscito senza pagare. Giunto a bordo dell’autovettura, ha consegnato la refurtiva, allontanandosi. La ragazza, sua coetanea, avendo capito che il suo fidanzatino aveva preso senza pagare la, l’ha riconsegnata nell’immediatezza ad unadel. È scattata così la denuncia per furto aggravato a carico del soggetto da parte dei Carabinieri della Sezione Radiomobile di Mantova.

Ruba 169 euro di merce al Bricocenter e la lascia alla fidanzata: lei restituisce tutto alla commessa. Va al Brico, ruba la merce e la consegna alla sua fidanzata che però la restituisce al negozio. Ruba al Bricocenter, la fidanzata restituisce la merce. Ruba al Bricocenter, ma la fidanzata non ci sta e restituisce la refurtiva. Denunciato 25enne. Mantova, il colpo fallito del ladro con la fidanzata onesta.

