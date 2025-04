Arthur Girona il centrocampista brasiliano verrà riscattato Novità sul futuro del calciatore in prestito dalla Juve Cifre e dettagli

JuventusNews24Arthur Girona, verrà riscattato? Novità sul suo futuro in vista della prossima stagione. Tutti gli aggiornamentiL’edizione odierna di Tuttosport ha analizzato la situazione dei calciatori della Juventus attualmente in prestito ed i loro possibili riscatti. futuro ancora tutto da scrivere per Arthur.Il centrocampista brasiliano, nonostante il buon rendimento al Girona, rischia di rientrare nuovamente a Torino. Stando al quotidiano torinese, è complicato il suo riscatto per 10 milioni di euro. Il club spagnolo potrebbe non confermare in rosa l’ex Barcellona.Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Arthur Girona, il centrocampista brasiliano verrà riscattato? Novità sul futuro del calciatore in prestito dalla Juve. Cifre e dettagli Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24sul suoin vista della prossima stagione. Tutti gli aggiornamentiL’edizione odierna di Tuttosport ha analizzato la situazione dei calciatori dellantus attualmente ined i loro possibili riscatti.ancora tutto da scrivere per.Il, nonostante il buon rendimento al, rischia di rientrare nuovamente a Torino. Stando al quotidiano torinese, è complicato il suo riscatto per 10 milioni di euro. Il club spagnolo potrebbe non confermare in rosa l’ex Barcellona.Leggi suntusnews24.com

Potrebbe interessarti anche:

Arthur Girona, il centrocampista si presenta così al club spagnolo! Ospite speciale insieme a lui al Montilivi – VIDEO

di Redazione JuventusNews24Arthur Girona, il centrcampista brasiliano si presenta così alla sua nuova squadra: il VIDEO ha già fatto il giro dei social Arthur, centrocampista in prestito dalla ...

Arthur Girona, adesso è anche ufficiale! Il centrocampista arriva in prestito dalla Juve: il comunicato e il VIDEO di presentazione

di Redazione JuventusNews24Arthur Girona, ufficiale il passaggio in prestito del centrocampista della Juve: il comunicato e il VIDEO del club spagnolo Arthur è ufficialmente un nuovo giocatore del ...

Calciomercato Juve LIVE: ore decisive per Danso, Arthur va al Girona, Fiorentina su Fagioli

di Redazione JuventusNews24Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza ...

Arthur Girona, verrà riscattato? Novità sul suo futuro. Arthur rapinato: gli scippano l'orologio mentre allunga il braccio per prendere il ticket del parcheggio. UFFICIALE: Arthur in prestito al Girona, le cifre dell'affare. Arthur Melo vicino al Girona: spagnoli in vantaggio sul Santos per il centrocampista della Juventus. Finisce la telenovela Arthur: Il brasiliano riparte dal Girona in Liga. Arthur al Girona, ufficiale: il comunicato Juve e le cifre del prestito. Ne parlano su altre fonti

derbyderbyderby.it comunica: Arthur, l’ex Juve rapinato a Barcellona: denunciato l’aggressore - Un pomeriggio spiacevole per il centrocampista brasiliano Arthur. Nella giornata di ieri, l'ex Juve, è stato rapinato da due aggressori ...

Nota di fanpage.it: Arthur rapinato: gli scippano l’orologio mentre allunga il braccio per prendere il ticket del parcheggio - Il brasiliano Arthur Melo, in prestito secco dalla Juventus al Girona, è stato rapinato del suo orologio di lusso a Barcellona, mentre ritirava il ticket ...

Lo riporta tuttojuve.com: Arthur: "E' un piacere per me essere al Girona. Restare qui? Ho un contratto con la Juve, vedremo se i club troveranno un accordo" - Intervistato da "Sport", Arthur, centrocampista brasiliano di proprietà della Juventus, parla dell'esperienza al Girona, e della possibilità di restare al club ...