Iscrizioni alle scuole d infanzia comunali a Bari pubblicata graduatoria provvisoria

Bari rende noto che sono state pubblicate a questo link le graduatorie provvisorie con riferimento alle Iscrizioni alle scuole d’infanzia comunali per l’anno scolastico 2025/2026.Gli interessati potranno produrre ricorso entro il. Baritoday.it - Iscrizioni alle scuole d'infanzia comunali a Bari: pubblicata graduatoria provvisoria Leggi su Baritoday.it La ripartizione Politiche educative e giovanili del Comune dirende noto che sono state pubblicate a questo link le graduatorie provvisorie con riferimentod’per l’anno scolastico 2025/2026.Gli interessati potranno produrre ricorso entro il.

Potrebbe interessarti anche:

Corsa ai nidi d’infanzia. Iscrizioni al via da lunedì, open day nelle scuole

Scatta la corsa alle iscrizioni agli asili nido, i più ricercati dai genitori con impegni di lavoro improrogabili. Il bando per le domande di ammissione ai nidi d’infanzia per l’anno scolastico ...

Concorso “Giovani in crescendo 2025”: dall’8 al 10 maggio a Pesaro. Iscrizioni scuole entro il 16 aprile

L’Orchestra Sinfonica “G. Rossini” promuove la XII edizione del concorso di musica e canto Giovani in crescendo 2025, in programma a Pesaro nei giorni 8, 9 e 10 maggio. L’iniziativa si inserisce ...

Ragazzo di 15 anni escluso da 31 scuole a Milano, Valditara: “Nessun rifiuto, applicate le regole sulle iscrizioni”

Sono stati fatti approfondimenti sulla storia del 15enne con autismo che a Milano sarebbe stato escluso da 31 scuole superiori. Secondo Il ministero dell'Istruzione e l'ufficio scolastico lombardo, ...

Iscrizioni scuole d’infanzia comunali a Bari, online la graduatoria. Iscrizioni alle scuole d'infanzia comunali a Bari: pubblicata graduatoria provvisoria. IL COMUNE COMUNICA - pubblicate graduatorie provvisorie iscrizioni scuole d'infanzia comunali 2025/2026. Aperte le iscrizioni ai servizi scolastici e per le agevolazioni fiscali. Graduatorie provvisorie scuole dell'infanzia anno scolastico 2025-2026. Nidi e scuole d’infanzia: "Cantieri Pnrr, iscrizioni e sedi provvisorie". Ne parlano su altre fonti

Segnala msn.com: Nidi e scuole d’infanzia: "Cantieri Pnrr, iscrizioni e sedi provvisorie" - Nando Rinaldi: "Messe in campo strategie per andare incontro alle domande delle famiglie e limitare quanto più possibile i problemi".

Come scrive mi-lorenteggio.com: EDUCAZIONE. DAL 16 APRILE AL 7 MAGGIO ISCRIZIONI ALLE SEZIONI ESTIVE DI NIDI, SEZIONI PRIMAVERA E SCUOLE DELL’INFANZIA - (mi-lorenteggio.com) Milano, 15 aprile 2025 – A partire da domani, mercoledì 16 aprile, le famiglie di bambini e bambine che stanno frequentando le scuole dell’infanzia comunali, statali o scuole pari ...

Riporta gazzettadiparma.it: Servizi educativi 0-6: graduatorie 2025/2026 per nidi e scuole d'infanzia, saranno 2.072 i posti disponibili sul territorio comunale - È stata pubblicata la graduatoria delle iscrizioni ai servizi educativi 0-6 anni per l’anno scolastico 2025/2026. Nidi d’infanzia Saranno 2.072 i posti nido sul territorio comunale, grazie alla sinerg ...