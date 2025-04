Pasqua e Pasquetta 2025 al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa offre anche quest'anno la possibilità di trascorrere le festività Pasquali in modo alternativo e piacevole.Domenica 20 e lunedì 21 aprile il polo museale della Fondazione FS aprirà i suoi cancelli per consentire l'accesso ai padiglioni e ai viali. Napolitoday.it - Pasqua e Pasquetta 2025 al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa Leggi su Napolitoday.it Ildioffre anche quest'anno la possibilità di trascorrere le festivitàli in modo alternativo e piacevole.Domenica 20 e lunedì 21 aprile il polo museale della Fondazione FS aprirà i suoi cancelli per consentire l'accesso ai padiglioni e ai viali.

Potrebbe interessarti anche:

Meteo, le previsioni per Pasqua e Pasquetta 2025: le regioni a rischio

Meteo, le previsioni per Pasqua e Pasquetta 2025: le regioni a rischio – Sarà una Pasqua all’insegna del maltempo quella che attende gli italiani nel 2025. A pochi giorni dalle festività, le ...

Meteo Pasqua e Pasquetta 2025, maltempo sull’Italia: ecco dove

Il meteo a Pasqua e Pasquetta 2025, rispettivamente domenica 20 e lunedì 21 aprile, in Italia sarà segnato da perturbazioni autunnali. Lo riferisce il meteorologo di 3bmeteo.com Francesco ...

Pasqua e Pasquetta 2025: il meteo in ogni città italiana

Con l’arrivo di Pasqua (20 aprile 2025) e Pasquetta (21 aprile 2025), molti italiani stanno pianificando gite, pranzi all’aperto o momenti in famiglia. Ma che tempo ci aspetta? Le previsioni meteo ...

Pasqua e Pasquetta 2025 al Museo di Pietrarsa: Colazione, Caccia al Tesoro e pranzo vista mare. Musei aperti da Pasqua al Primo Maggio 2025. Pasqua e Pasquetta 2025 al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. Pasqua nei Musei Civici Fiorentini e a Palazzo Medici Riccardi. Pasquetta 2025 e il Natale di Roma: cosa fare per trascorrere una giornata speciale. La Pasqua nei musei e castelli del Trentino. Ne parlano su altre fonti

Si apprende da trend-online.com: Pasqua e Pasquetta 2025, la lista dei musei aperti e gratis in Italia: da Milano a Roma e Paestum - Per Pasqua e Pasquetta l’Italia invita tutti a riscoprire il suo patrimonio con occhi nuovi, non resta che scegliere la meta e immergersi nella bellezza ...

vesuviolive.it riferisce: Musei aperti a Pasqua e Pasquetta: 2 giorni tra le meraviglie di Napoli e della Campania - I musei aperti a Napoli e in Campania nelle giornate di Pasqua e Pasquetta 2025 come annunciato dal Ministero della Cultura.

Come scrive agro24.it: Pasqua e Pasquetta tra arte e cultura: musei e parchi archeologici aperti in Campania - Un’occasione imperdibile per trascorrere due giornate all’insegna dell’arte e della cultura, visitando luoghi simbolo del patrimonio italiano, anche a Napoli e in tutta la Campania.