Elisabetta Canalis smentita a colpi di calci la showgirl gela gli haters

showgirl mette a tacere le speculazioni sulla sua relazione mostrando il lato più forte e appassionato del suo legame con il fidanzato, tra allenamenti e affetto (ma non per gli haters) Quando il gossip morde, Elisabetta Canalis risponde a suon di calci e pugni. Le voci di una presunta crisi con il fidanzato Georgian Cimpeanu si erano fatte sempre più insistenti negli ultimi giorni, alimentate da qualche silenzio di troppo sui social e da immagini che lasciavano spazio a malintesi. Ma la showgirl ha deciso di mettere fine a queste speculazioni in modo inequivocabile, mostrando ai suoi follower non solo la sua forma fisica impeccabile, ma anche un lato intimo della sua relazione.Il mistero del silenzio. e la risposta in palestraLa risposta di Elisabetta alle voci di crisi arriva tramite uno dei suoi canali preferiti: i social.

Secondo notizie.it: Elisabetta Canalis personal trainer -poikaystävänsä kanssa: video järkyttää faneja - Elisabetta Canalis e il fidanzato personal trainer smentiscono le voci di crisi con un video che mostra il loro allenamento insieme, la relazione procede serenamente, lontano dai pettegolezzi.

Scrive libero.it: Elisabetta Canalis, pace fatta con Georgian Cimpeanu: l’indizio arriva dal ring - Le voci di rottura si erano fatte sempre più intense negli ultimi giorni, ma sui social è arrivata la smentita (indiretta) dell’ex velina: cos’è successo ...

Nota di notizie.it: Elisabetta Canalis med sin personlige trener-kjæreste: videoen sjokkerer fansen - Elisabetta Canalis e il fidanzato personal trainer smentiscono le voci di crisi con un video che mostra il loro allenamento insieme, la relazione procede serenamente, lontano dai pettegolezzi.