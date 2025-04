Bologna Empoli grande clima quello dei rossoblu sugli spalti Esauriti due settori per la Coppa Italia

Bologna Empoli, grande invasione da parte del pubblico rossoblu: oltre 20 mila presenza per trascinare la squadra in finale di Coppa Italia La voglia di portare il Bologna in finale si respira nell’aria, e in vista della gara contro l’Empoli è arrivata la comunicazione ufficiale sull’esaurimento delle due Curve. IL COMUNICATO Continua la vendita per . Calcionews24.com - Bologna Empoli, grande clima quello dei rossoblu sugli spalti! Esauriti due settori per la Coppa Italia Leggi su Calcionews24.com invasione da parte del pubblico: oltre 20 mila presenza per trascinare la squadra in finale diLa voglia di portare ilin finale si respira nell’aria, e in vista della gara contro l’è arrivata la comunicazione ufficiale sull’esaurimento delle due Curve. IL COMUNICATO Continua la vendita per .

Bologna, obiettivo finale di Coppa Italia! Per la trasferta di Empoli grande invasione del popolo rossoblu

Bologna, obiettivo conquistare la finale a Roma. Per Empoli si prospetta la grande invasione allo stadio Castellani: ecco le ultime novità Secondo quanto riportato da TuttoBolognaweb, c’è grande ...

D’Aversa nel post partita di Empoli Bologna: «Il Bologna è stato superiore, onore a loro. Su Ismajli…»

Empoli Bologna, le dichiarazioni di Roberto D’Aversa nel post partita: «Il Bologna è stato superiore, onore a loro». Le parole Empoli Bologna si sono sfidate nel match valido per la semifinale di ...

Totò Di Natale: «Vi racconto la prima volta che sono andato in Nazionale. Il più grande è stato Baggio, l’allenatore più importante a Empoli. Oggi faccio il presidente…»

Le parole di Totò Di Natale, ex attaccante e capitano dell’Udinese, sui suoi ricordi più importanti legati alla carriera in Serie A e Nazionale Antonio Di Natale, detto Totò, è stato uno dei bomber ...

